Тбилиси, 12 марта, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с высказыванием главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, заявившего о ряде требований к Тбилиси для нормализации отношений с Киевом.

EPA/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Ранее Арахамия потребовал от грузинских властей освободить из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили и остановить прямое авиасообщение с Россией.

«Заявление Арахамии… это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», — цитирует его «РИА Новости».

Кобахидзе также добавил, что Грузия «поддерживает украинский народ и выражает солидарность с украинским государством, которая проявляется не только на словах, но и в конкретных действиях».

Как передавало ИА Регнум, заявление Грузии с критикой недружественных шагов Киева говорит о том, что грузинская сторона сохранила некоторое уважение к самой себе, особенно на фоне событий на Украине. Такое мнение высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя соответствующее заявление правительства Грузии.

Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями украинских властей. Отмечается, что Грузия на протяжении двух лет была солидарна с Украиной, но теперь вынуждена выразить свою позицию после визита в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, который заочно осуждён на родине по ряду уголовных дел.