Ростов-на-Дону, 12 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Воздушные цели уничтожены за пределами города Таганрога Ростовской области. Об этом 12 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Воздушные цели уничтожены за пределами города», — написал Голубев.

Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.

Как передавало ИА Регнум, ночью 9 марта Голубев написал, что российскими силами противовоздушной обороны отражена массовая атака украинских беспилотников на Таганрог. Местные жители рассказали в соцсетях, что дроны приблизились к городу со стороны Азовского моря.

При этом в ходе устранения последствий нападения пострадал сотрудник МЧС.

В ту же ночь в Ростовской области силы ПВО отразили вторую атаку беспилотников недалеко от Морозовска.