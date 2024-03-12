Москва, 12 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. США, успешно используя Европейский союз, уничтожают его как экономического конкурента. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что США «захватили» 42% мирового экспорта оружия, при этом большая доля поставок оружия из США приходится в Европу.

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Военный эксперт отметил, что поставки оружия являются той сферой, за счёт которой американцы и сделали свою страну. Так, во время Первой мировой войны поставки оружия странам Антанты привели к тому, что не только Германия лежала в руинах, но и Франция с Великобританией пострадали от дефолтов. Эти страны были должны американцам, в то время как в США был экономический бум, и каждый рабочий мог купить себе автомобиль. По тем временам это была небывалая роскошь. Великая депрессия продемонстрировала окончание Первой мировой войны и прекращение сверхприбыли привело США в кризис. Затем, поучаствовав во Второй мировой войне, Соединённые Штаты Америки обогатились так, что смогли сделать доллар основной платёжной денежной единицей, пояснил он.

Испытывая снова проблемы в экономике, в социальной сфере, а также в распространении своего влияния по миру, США сейчас идут по тому же пути. Они снова обогащаются, поставляя огромное количество оружия по спекулятивно высоким ценам. Они получают колоссальную прибыль, а Европа это переваривает и будет переваривать дальше, добавил Онуфриенко.

Он отметил, что Европа продемонстрировала полную зависимость от США и неспособность принимать самостоятельные решения.

«Если Германии обрубают поставки дешёвого российского газа, взрывая «Северные потоки», и эта страна, будучи мощнейшей экономикой Евросоюза, молча соглашается с этим, то о какой политической самостоятельности можно говорить? Это государство несёт многомиллиардные убытки во всех сферах, растёт себестоимость производимой в стране продукции, дорожает стоимость жизни», — пояснил Онуфриенко.

Англосаксы успешно оседлали Европейский союз и уничтожают его как экономического конкурента, выход Великобритании из состава ЕС наглядно продемонстрировал куда всё идёт, отметил он.

По его словам, наибольшие риски для Соединённых Штатов представлял экономический союз ЕС, России и Китая. Вашингтон прекрасно понимает, что основной рынок сбыта и благосостояния — это евразийский континент. Они понимают, что технологические возможности Евросоюза, сырьевые возможности России, возможности производственных мощностей Китая являются смертельно опасными конкурентами для них. Если эти страны начнут взаимодействовать в экономической сфере, то США никому не будут нужны, пояснил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) говорится о том, что первое место по экспорту оружия занимают Соединённые Штаты, которые по сравнению с предыдущим пятилетним периодом нарастили продажи на 17% (доля в мировом экспорте — 42%). На втором месте по экспорту оружия находится Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Россия опустилась на третье место в мире по экспорту оружия, поставки в 2019–2023 годах сократились на 53% по сравнению с 2014–2018 годами.

Согласно предыдущему отчету SIPRI о состоянии торговли вооружениями за 2018–2022 годы, США и Россия лидировали по объёму экспорта. В топ-10 стран-экспортёров также вошли Китай (5,8%), Германия (5,6%), Италия (4,3%), Великобритания (3,7%), Израиль (2,4%), Южная Корея (2%).