Москва, 12 марта, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Специалисты московской компании «Лазеры и аппаратура» создали пятикоординатные лазерные станки, которые способны делать высокоточную обработку деталей, сложноконтурную резку и сварку. Об этом заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

По словам Овчинского, созданный станок — первый в России. Аппарат установили на заводе по выпуску газотурбинных двигателей в Ярославской области.

«На протяжении нескольких лет Москва активно развивает высокотехнологичную отрасль и укрепляет технологический суверенитет страны. Для этого в городе создан комфортный инвестиционный климат, действует широкий набор инструментов поддержки, который позволяет промпредприятиям наращивать выпуск изделий и выводить на рынок инновационную продукцию», — отметил министр. Он подчеркнул, что московская компания сможет выпускать до 15 таких установок в год. Новинка будет востребована в отраслях, где необходима высокая точность обработки деталей, имеющих сложную форму, например в двигателестроении.

По словам генерального директора предприятия «Лазеры и аппаратура» Анны Цыганцовой, при разработке станков специалисты ориентировались на задачи и требования, которые диктует отрасль авиационного двигателестроения.

«Появление станка сейчас особенно актуально, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства», — цитирует пресс-служба ДИПП Цыганцову. Ранее ИА Регнум сообщало о создании в Москве устройства лазерной очистки.