Москва, 12 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Кремль сообщит, когда кандидат в президенты России Владимир Путин будет голосовать на выборах. Об этом 12 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Сообщим, когда примет решение», — ответил Песков на вопрос, когда Путин будет голосовать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Песков заявил, что все российские граждане имеют право принимать участие в голосовании на выборах президента России и каждый голос важен.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно в 39 субъектах РФ. Свыше 8,5 млн избирателей воспользовались возможностью дистанционного голосования.