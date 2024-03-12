Москва, 12 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Россия вряд ли может остановить новые проявления русофобии со стороны руководителей недружественных государств, но будет проявлять последовательность и стойкость, ориентируясь на волю избирателей, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Полегенько/ТАСС

Так он ответил на вопрос о всё новых формах давления за рубежом, особенно в странах Прибалтике, на граждан России, намеревающихся принять участие в голосовании на президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта глава Госполиции Латвии Армандс Рукс заявил, что правоохранительные органы будут проверять у граждан России, голосующих в посольстве на выборах президента РФ, право на пребывание в стране, а также отслеживать «факты возможного одобрения политики российских властей».

Ранее глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что голосование на предстоящих выборах президента РФ в Латвии будет приравнено к поддержке СВО, что является на территории этой страны уголовно наказуемым. Проголосовавшим на выборах может грозить лишение вида на жительство в Латвии, штраф или до шести лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные меры попранием основных демократических принципов и очередной демонстрацией акта гибридной войны, развязанной против народа России западными странами. 7 марта МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в страны Прибалтики.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Проголосовать досрочно на выборах президента можно будет на 67 избирательных участках в 45 странах мира. Досрочное голосование за рубежом началось 1 марта. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

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