Москва, 12 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. На данный момент рано давать оценки досрочного голосования на выборах президента России, заявил 12 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

«Пока рано давать какие-то оценки. Это невозможно», — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают ход досрочного голосования.

Представитель Кремля также призвал дождаться основного голосования, которое пройдёт в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

Как передавало ИА Регнум, голосование на выборах президента России пройдёт 15, 16 и 17 марта. Избираться будут Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин.

В поддержку действующего главы государства собрали более 3 млн подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

В голосовании впервые примут участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Центризбиркома, по состоянию на начало года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек.

Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта в 42 регионах. Председатель ЦИК Элла Памфилова 11 марта уточнила, что досрочно на выборах президента России проголосовали более 1,4 млн избирателей.

По её словам, заявки на участие в онлайн-голосовании подали свыше 8,5 млн избирателей.