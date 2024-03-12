Стокгольм, 12 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Власти Швеции не хотят, чтобы на территории страны на постоянной основе размешались базы НАТО, заявил 12 марта глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

AP/TASS Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём

Стокгольм настроен на общую работу в составе военного блока, в том числе на территории Швеции, но не считает нужным размещение постоянных баз, сказал министр в интервью турецкому информагентству Anadolu.

«Объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — заявил Билльстрём.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Заявку на вступление власти страны подавали одновременно с Финляндией в 2022 году, но утверждение принятия Швеции в военный блок затянулось из-за позиции властей Турции и Венгрии. Флаг Швеции был поднят у штаб-квартиры НАТО 11 марта.

Обозреватели британской газеты Financial Times 7 марта отметили, что НАТО планирует активно использовать Швецию в случае конфликта с Россией. Как заявил изданию неназванный источник, Швеция хорошо подходит на роль логистического хаба для переброски сил военного блока в Прибалтику.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Швеция и Финляндия «стремительно» отказались от нейтралитета, которого придерживались десятилетиями. Россия ответит на присоединение Стокгольма и Хельсинки к НАТО, нарастив вооружения в Московском и Ленинградском военных округах, добавил министр.