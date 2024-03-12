Москва, 12 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. На межрегиональных ярмарках Москвы представлены необычные продукты практически из 40 регионов страны. Благодаря этому покупатели могут попробовать уникальную продукцию фермерских крафтовых хозяйств, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина на официальном сайте.

Фото Е. Самарина. Mos.ru

«Например, можно встретить необычные десерты: сырные конфеты ручной работы и марципановые пирожные «Фрукты». Кроме того, среди необычных продуктов — домашнее варенье из свежего кабачка с апельсином и лимоном из Тамбовской области и вяленые сосновые шишки — подарок Байкала», — следует из текста.

В пресс-службе добавили, что зачастую производство подобных товаров — это семейное дело, где секреты рецептов передаются из поколения в поколение.

В материале отмечается, что такие межрегиональные ярмарки в Москве работают круглогодично. При этом их проводят шесть дней в неделю.

Ярмарочные павильоны расположены рядом со станциями метро и в других людных местах. Для удобства и комфорта как продавцов, так и покупателей торговые площади оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Для сохранности продуктов установлены холодильные камеры, пояснила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, на межрегиональных ярмарках в Москве также можно получить подарки. Их подготовили электронные городские проекты для посетителей фестиваля «Московская Масленица», сообщили в мэрии Москвы.

Сладкие подарки можно будет получить на 26 уличных площадках «Московской Масленицы» и 11 площадках межрегиональных ярмарок. Кроме того, на сайте проекта «Миллион призов» можно будет оформить памятный сувенир, а затем — получить его в одном из праздничных павильонов.