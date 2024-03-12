Москва, 12 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Москва и Подмосковье к 2030-му образуют единое транспортное пространство. Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, это произойдёт в рамках реализации транспортной программы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Остафьево» Московского центрального диаметра № 2 (МЦД-2)

Градоначальник напомнил, что сейчас действуют четыре Московских центральных диаметра, треть станций которых находится в Подмосковье. На диаметрах введены единые тарифы, средства оплаты, стандарты безопасности и комфорта.

В Московской области работает и транспортная карта «Тройка» и «организовано 140 километров выделенных полос, чтобы передвигаться на смежных маршрутах наземного транспорта можно было быстрее», — подчеркнул Сергей Собянин.

К 2030 году жителям Москвы и области будет еще удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) и метро. Улучшится сеть перехватывающих парковок — за шесть лет обустроят больше 150 тысяч мест. Кроме того, планируется интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений в тарифную зону МЦД, включая бесплатные пересадки.