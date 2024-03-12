* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Барселона, Испания, 12 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Комик Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) пожаловался на стоимость коммунальных услуг в Европе. Об этом он рассказал во время выступления в Испании.

Кадр из выступления Комик Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Мне вчера пришёл счёт за воду 180 евро (около 17 832 рублей. — Прим. ред.) — это нормально? Это за два месяца. Я плачу здесь девять тысяч рублей за месяц. За воду. Это при том, что я живу у воды», — посетовал Белый.

Развивая мысль, комик пошутил, что через пять лет вернётся в Россию и будет просить прощения «на все видеоустройства, которые найдёт».

Как передавало ИА Регнум, 15 января православный активист Александр Морозов подал к Белому судебный иск на 15 млн рублей. По его мнению, комик пропагандирует асоциальное поведение и оскорбляет русскоязычных людей.

В исковом заявлении Морозов отметил, что решил пойти в суд из-за видеороликов с концертами, которые опубликованы в личном YouTube-канале Белого и на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он считает, что ответчики в целях пропаганды асоциального поведения распространяют в Сети информацию, которая выражается «в неприличной форме» и сопровождается нецензурной бранью в общественных местах. Это оскорбляет не только его человеческое достоинство, но и деловую репутацию русских людей, носителей русского языка и русской культуры.

Кроме того, по мнению Морозова, комик демонстрирует неуважение к обществу, российским законам и органам государственной власти, а также пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей.

Активист намерен через суд взыскать с ответчиков 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и добиться блокировки YouTube-канала комика и его страницы в соцсети. Он также считает, что видео с Белым должны быть запрещены к распространению в России.

До этого, в сентябре 2023 года, покинувшего Россию Руслана Белого внесли в реестр иностранных агентов за распространение материалов других иноагентов и формирование негативного образа армии России.