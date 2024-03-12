Страсбург, Франция, 12 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Еврокомиссия объявит о рекомендации Совету ЕС приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества. Об этом 12 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Европарламенте в Страсбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс. Но страна показывает, что она может соответствовать критериям членства, а её граждане стремятся стать частью нашей семьи», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, именно поэтому Еврокомиссия будет рекомендовать Совету ЕС начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2023 года глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых членов.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году.

Глава Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик предложил властям Боснии и Герцеговины подать заявку на членство в БРИКС на фоне проволочек со вступлением в Евросоюз.