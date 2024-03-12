Воронеж, 12 марта, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В Воронежской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Внимание! Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 марта в Воронежской области объявили ракетную опасность. Губернатор региона в 10:59 опубликовал пост об этом в Telegram-канале. Он призвал жителей, если они находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. В том случае, если люди находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, пояснил глава области.