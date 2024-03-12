Симферополь, 12 марта, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В Крыму задержали мужчину, который в интернете призывал к насилию по отношению к русским людям. Об этом 12 марта сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму.

Как ранее сообщало ИА Регнум, житель посёлка Емельяново под Красноярском попал под уголовное преследование за видео с призывами к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. По данным УФСБ, подозреваемый разместил видеозапись, содержащую соответствующие призывы, в своём личном канале на YouTube. Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины возбудили по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.