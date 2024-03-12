Москва, 12 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о «миллионной» украинской армии являются манипуляцией, цель которой — получить дополнительную помощь от Запада. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

David Young/dpa/Global Look Press

Газета The Washington Post сообщила, что новому главкому ВСУ Александру Сырскому было поручено провести ревизию существующих Вооружённых сил Украины, чтобы найти больше годных к боевым действиям войск, после того как офис Зеленского недавно объявил, что из одного миллиона мобилизованных только около 300 тысяч сражались на линии фронта. Но почти через месяц после его повышения никто в военном руководстве или администрации президента не объяснил, где находятся эти 700 000 человек — или что они делали.

Перенджиев отметил, что численность вооружённых сил относится к вопросам военной тайны, поэтому подобные цифры не называют публично. Представители киевского режима никогда не говорят правду, их публичные заявления направлены исключительно на дезориентацию людей. Поэтому верить им нельзя, добавил военный политолог.

«Заявления о «миллионной» украинской армии направлены на получение дополнительной помощи от Запада. Киев даёт понять своим союзникам, что якобы у ВСУ есть потенциал, мобилизованы резервы, которые готовы вступить в бой, но их нечем вооружать, поэтому необходимо большое количество оружия, денег и прочего», — пояснил он.

В свою очередь эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, отметил, что нужно внимательнее относился к подобного рода заявлениям Киева. Он напомнил, что «миллион» мобилизованных ВСУ ищут уже достаточно давно, но пока ничего не нашли.

«Безусловно не все подразделения воюют на передовой, однако, на основании данных военкоматов легко проверяется, где находятся мобилизованные, откуда они призывались и куда были направлены. Допускаю в рядах ВСУ и долю дезертирства», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что если бы в ВСУ был «миллион» мобилизованных, то не возникло бы вопроса, где он находится.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 12 февраля подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года. Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. С того момента мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны, повестки стали вручать в общественных местах. В том числе призыву подверглись граждане, непригодные по состоянию здоровья.

Украинский министр юстиции Денис Малюська 9 марта в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что законопроект, предусматривающий мобилизацию осуждённых, могут внести на рассмотрение в Верховную раду Украины на следующей неделе. По его словам, тысячи осуждённых, отбывающих наказание, желают вступить в ряды Вооружённых сил Украины. При этом Малюська отметил, что далеко не все командиры хотят видеть в своих подразделениях осуждённых, в связи с чем чиновник допустил возможность формирования отдельных отрядов из мобилизованных преступников.