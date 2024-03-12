Москва, 12 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Российские бойцы применяют доработанное антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» в зоне проведения спецоперации для подавления FPV-дронов противника. Об этом сообщила директор по развитию предприятия — разработчика ружья, научно-производственного объединения «Кайсант», Алёна Баландина.

Софья Сандурская/ТАСС Ружьё «Аргус-Антидрон»

Она рассказала, что ружьё прошло доработку, выдержало испытания и уже применяется в зоне боевых действий. Внешне устройство не сильно изменилось.

«Однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов «Аргусом» с трёх диапазонов до шести — от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте», — заявила Баландина «РИА Новости» на выставке «Робототехника и искусственный интеллект».

По её словам, бойцы положительно отзываются о «дронобойках», а производитель, выпускающий сотни единиц каждый месяц, наращивает производство.

Как сообщало ИА Регнум, госкорпорация «Ростех» начала поставлять Вооружённым силам России комплексы «Гроза», предназначенные для борьбы с FPV-дронами (First Person View — «вид от первого лица»). К серийному производству комплексов приступили специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии».

Разработчики отечественного FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео с двумя результативными ударами БПЛА по американскому танку Abrams на авдеевском направлении. Танк стал третьим по счёту уничтоженным в зоне СВО с 26 февраля.