Воронеж, 12 марта, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Уважаемые воронежцы. Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал он.

Губернатор также посоветовал находящимся на улице людям зайти в ближайшее здание или подходящее для этого укрытие.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 марта Гусев проинформировал об опасности атаки украинского беспилотника самолётного типа.

В этот же день ранее губернатор сообщил, что российские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили над Воронежем беспилотный летательный аппарат.

Отмечалось, что последствий на земле не было.