Белгород, 12 марта, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Атака совершена на ряд электронных сервисов правительства Белгородской области, включая сервис электронного документооборота. Об этом министр цифрового развития региона Сергей Четвериков сообщил 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

РИА Новости/ Евгений Биятов Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Министр отметил, что посредством сервиса электронного документооборота распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора области Вячеслава Гладкова. Он напомнил, что официальные обращения Гладков публикует на своих страницах в социальных сетях.

«Доверяйте только проверенным источникам информации», — подчеркнул Четвериков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 марта Гладков предупредил в Telegram-канале, что на всей территории Белгородской области действует сигнал ракетной опасности. Позднее глава региона сообщил, что в Белгородском районе система ПВО уничтожила пять воздушных целей на подлёте к городу, а в Борисовском районе были сбиты четыре украинских беспилотника самолётного типа.

В феврале начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности РФ Алексей Петров заявил, что российская информационная инфраструктура постоянно подвергается хакерским атакам. Только в 2023 году было зафиксировано около 200 тыс. мощных кибератак.