Москва, 12 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что около 09:15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 12 марта Белгородский район подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства.

Также 12 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. По данным регионального МЧС, под огнём киевских боевиков оказался посёлок Горьковский. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Кроме того, губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что со стороны украинских боевиков подверглись атаке сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе. В результате атаки пострадали два человека.