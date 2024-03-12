Москва, 12 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Электронные городские проекты подготовили для посетителей фестиваля «Московская Масленица» подарки и сувениры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Борис Кустодиев. Масленица . 1916

Сладкие подарки можно будет получить на 26 уличных площадках «Московской Масленицы» и 11 площадках межрегиональных ярмарок. Кроме того, на сайте проекта «Миллион призов» можно будет оформить памятный сувенир, а затем — получить его в одном из праздничных павильонов.

Для участников «Активного гражданина» подготовили чайную пару или набор конфет, пользователи платформы «Электронный дом» смогут получить плед с тематической символикой, а участники проекта «Город знаний» — подушку с изображением Масленицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Масленицу в столице отметят на 29 площадках. Они будут открыты с 11 по 17 марта. А в выходные, 16 и 17 марта, в десяти парках пройдёт фестиваль «Всенародная Масленица». Его проведут в парках «Музеон», «Эрмитаж», «Фили», «Митино», «Сокольники», «Ходынское поле», «Коломенское», «Царицыно», а также в Лианозовском и Измайловском парках.