Петропавловск-Камчатский, 12 марта, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Возможной причиной смерти младенца, тело которого нашли на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, стало переохлаждение. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного РФ.

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«По предварительным данным, мальчик славянской внешности рождён живым, доношенным, в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена», — говорится в сообщении.

За сведения о женщине, которая могла быть матерью, объявили вознаграждение. Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ об убийстве матерью новорождённого ребёнка.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз.