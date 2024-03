Вашингтон, 12 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Американский поп-певец Эрик Кармен, автор хита All by myself, ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Некролог опубликован на официальном сайте артиста.

Кадр из видео Эрик Кармен

«С огромной печалью мы делимся душераздирающей новостью о смерти Эрика Кармена», — говорится в сообщении.

Причина смерти певца не указана. Отмечено, что он скончался во сне в минувшие выходные.

Эрик Говард Кармен родился 11 августа 1949 года в Кливленде, штат Огайо, с детства занимался музыкой. Несколько его песен стали хитами в 1970-х и 1980-х годах, в их числе All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Make Me Lose Control. Его песня Hungry Eyes стала знаменитой в качестве саундтрека к фильму «Грязные танцы».

В период с 1970 по 1975 год Кармен выступал в составе группы Raspberries, затем начал сольную карьеру. В 2004 году певец и другие бывшие участники коллектива объединились для серии выступлений в городах США.