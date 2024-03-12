Орел, 12 марта, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Площадь пожара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, атакованного украинским беспилотником, составляет 100 кв. м. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе правительства Орловской области.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«По информации ГУ МЧС по Орловской области, на объекте работают специальные службы в целях локализации пожара на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

После падения беспилотника пожар вспыхнул возле одного из резервуаров нефтехранилища. В тушении задействованы более 60 человек, 14 единиц основной техники, четыре высотных механизма и пожарный поезд, сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал об атаке украинского дрона на объект ТЭК в Орле. На месте работают специальные службы, пострадавших нет, отметил он.

Глава администрации города Орла Юрий Парахин сообщил, что после падения дрона из двух соседних многоэтажных домов эвакуировали 17 человек.

По данным Минобороны, в ночь на 12 марта ВСУ пытались совершить террористические атаки в семи регионах России с применением беспилотников. Все 25 аппаратов были уничтожены.