Санкт-Петербург, 12 марта, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в окрестностях города Кириши Ленинградской области, сообщил 12 марта глава региона Александр Дрозденко.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«В 6:49 мск в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.

Жертв и разрушений нет, уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ уничтожены.

Так, силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено над территориями Московской области два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, Курской — 11, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два.