Москва, 12 марта, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили ракету «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области, сообщили 12 марта в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что 12 марта около 07:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО Vampire и тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК «Точка-У» уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ уничтожены.

Так, силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено над территориями Московской области два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, Курской — 11, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два.