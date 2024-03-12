Москва, 12 марта, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует собой сдвиг в стратегии Запада, считает сенатор Алексей Пушков.

Накануне, 11 марта, Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесёт мир, призвав Запад усиливать Украину, чтобы показать, что Россия «не получит того, чего желает, на поле боя». Также он призвал «сесть за стол переговоров» для обсуждения решения, при котором Украина сохранится как «независимая и суверенная нация».

«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что речи о возвращении территорий на Западе уже не ведут — задача-максимум отброшена.

Он уточнил, что речь там идёт о сохранении основного «территориального массива» этой страны с перспективой включения в западный ареал влияния в усечённом виде.

«При этом сохранение такой Украины будет изображаться западной пропагандой как победа, не будучи ею», — заключил Пушков.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Он пояснил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

Встреча рабочих групп России и Украины по мирному урегулированию конфликта состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. Помощник президента России Владимир Мединский тогда сообщил, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём.

Украина же от дальнейших действий отказалась. Арахамия добавил, что в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.

Президент России Владимир Путин 8 февраля в интервью Такеру Карлсону заявил, что не знает, по какой причине экс-премьер Великобритании уговаривал Киев отказаться от мирных переговоров. Глава государства назвал нелепым и даже печальным то, что в Киеве подчинились уговорам либо требованию Джонсона.