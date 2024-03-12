Москва, 12 марта, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Видеокамеры запечатлели попытку минирования автомобиля экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва. Об этом Киселёв рассказал 12 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Взрывное устройство, прикреплённое под днищем машины замректора, нашли 4 марта. Человек, который установил бомбу, попал на камеры.

«И в данный момент идёт его розыск…. Я думаю, что наши силовые ведомства в ближайшее время постараются его найти, потому как от этого зависит не только моя жизнь, но и жизнь многих наших людей», — сказал «РИА Новости» Киселев.

По его словам, в случае подрыва автомобиля могли пострадать многие мирные жители, в том числе дети. Бомбу удалось обнаружить благодаря бдительным гражданам и патрульным с собакой.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Луганске получил тяжёлое ранение временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он пострадал при взрыве в барбершопе, который был организован, предположительно, с целью покушения. Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В ноябре того же года в Луганске в результате взрыва в автомобиле погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. В декабре при подрыве автомобиля в Луганске погиб экс-депутат Народного совета республики Олег Попов.