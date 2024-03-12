Камеры сняли человека, крепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР
Камеры сняли человека, крепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР Киселёва
Москва, 12 марта, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Видеокамеры запечатлели попытку минирования автомобиля экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва. Об этом Киселёв рассказал 12 марта.
Взрывное устройство, прикреплённое под днищем машины замректора, нашли 4 марта. Человек, который установил бомбу, попал на камеры.
«И в данный момент идёт его розыск…. Я думаю, что наши силовые ведомства в ближайшее время постараются его найти, потому как от этого зависит не только моя жизнь, но и жизнь многих наших людей», — сказал «РИА Новости» Киселев.
По его словам, в случае подрыва автомобиля могли пострадать многие мирные жители, в том числе дети. Бомбу удалось обнаружить благодаря бдительным гражданам и патрульным с собакой.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Луганске получил тяжёлое ранение временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он пострадал при взрыве в барбершопе, который был организован, предположительно, с целью покушения. Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В ноябре того же года в Луганске в результате взрыва в автомобиле погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. В декабре при подрыве автомобиля в Луганске погиб экс-депутат Народного совета республики Олег Попов.