Москва, 12 марта, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Над Курской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ самолётного типа, сообщили 12 марта в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что дежурные средствами противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 марта над Курской областью силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 11 беспилотников ВСУ. Над территориями Московской области поразили два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два, заявили в Минобороны РФ. Всего киевские боевики попытались совершить террористические атаки в семи регионах России. Все 25 украинских беспилотников уничтожены.

Утром 12 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителям рекомендовали укрыться в безопасных помещениях.