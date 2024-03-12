Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой украинскими беспилотниками российских территорий. О перехваченных и уничтоженных 12 марта 25 беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов сбиты над территорией Курской области (11), ещё семь аппаратов перехватили в Белгородской, информирует оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Причём, в ряде регионов дроны посылали к объектам топливно-энергетического комплекса. Так, в ночь на 12 марта случился пожар на нефтебазе в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков подтвердил, что причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата.

Курскую область дроны атаковали дважды на ночь. По словам губернатора региона Романа Старовойта, три беспилотника были нейтрализованы над Фатежским и Золотухинским районами и ещё три — Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

В Белгородской области беспилотник оставил без электричества семь сёл: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. Губернатор Вячеслав Гладков дважды объявлял ракетную опасность.

К тому же дрон атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. По данным источника Telegram-канала 112, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории возник пожар. Информации о пострадавших нет.

В Нижегородской области украинские дроны также атаковали объект топливно-энергетического комплекса — Кстовскую промзону. По словам губернатора региона Глеба Никитина, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — уточнил Никитин.

О сбитом украинском БПЛА, который летел на Москву, известил мэр столицы Сергей Собянин. Также украинские БПЛА сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил, что дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА над столицей региона. По предварительным данным, последствий на земле нет.

Попытка атаки беспилотниками ВСУ была предпринята также в Брянской области. О том, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ, известил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО экипажи вертолетов Ми-28 выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении.

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В результате боевого применения все цели были уничтожены, информирует 12 марта Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.