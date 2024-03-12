Каракас, 12 марта, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Оскорбления украинского лидера Владимира Зеленского в адрес папы Римского Франциска напоминает побеждённого клоуна Хуана Гуаидо, заявил 11 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро, поддерживающий призыв понтифика к началу мирных переговоров.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу <…> он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побеждённым, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа. Папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы твёрдо и преданно поддерживаем слова и призыв к миру на Украине», — сказал политик в эфире программы «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television.

По словам Мадуро, Зеленский непозволительно оскорбляет уважаемого во всем мире папу Римского, выступающего за мир и переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, проигрывающей стороне в украинском конфликте следует найти в себе смелость признать свое положение и согласиться на переговоры, заявил папа Римский Франциск.

Владимир Зеленский отверг инициативу папы Римского по мирному урегулированию на Украине и назвал её «виртуальным посредничеством».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова, комментируя слова папы Римского, заявила, что понтифик таким образом обратился не к руководству Украины, а к Западу, использующему Киев в качестве инструмента для достижения собственных целей.