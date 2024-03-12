Москва, 12 марта, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступил в силу 12 марта.

Все на выборы!

Таким образом, с 12 марта в течение пяти дней до последнего дня голосования запрещается публикация результатов опросов общественного мнения, различных исследований.

Кроме того, запрещается размещать результаты в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к утру 11 марта в 39 регионах России проголосовали досрочно более 1,4 млн избирателей. Свыше 8,5 млн избирателей намерены воспользоваться системой дистанционного голосования.