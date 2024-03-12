Вашингтон, 12 марта, 2024, 06:09 — ИА Регнум. В наращивании численности американских войск на границе в Польше нет необходимости, заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами на военной базе Эндюс вблизи Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Нет необходимости в увеличении численности войск на польской границе», — процитировал американского лидера пресс-пул Белого дома.

Краткая беседа Байдена с журналистами состоялась на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед его возвращением в столицу.

В настоящее время в Польше дислоцированы почти 10 тысяч военных США.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джозеф Байден ранее заявил, что конфликт на территории Украины выходит за её пределы и якобы создаёт тем самым угрозы для НАТО. По словам Байдена, Россия якобы угрожает союзникам США по НАТО, что повышает риски вовлечения Вашингтона в конфликт.

В опасные времена президент Соединённых Штатов Джо Байден стал подарком небес для Польши. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. При этом лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, отмечал президент.