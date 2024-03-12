Киев, 12 марта, 2024, 06:17 — ИА Регнум. В украинской Сети растиражировали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове, который на приложенном фото стоит на фоне пусковой установки американского ЗРК Patriot.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Автор поста пояснила, что Васильков погиб «во время выполнения боевого задания» вместе со своими сослуживцами.

Погибший зенитчик ВСУ Павел Васильков

За спиной у зенитчика отчётливо видны характерные для Patriot контейнеры с зенитными ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж уничтоженного на Украине американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, вероятнее всего, полностью ликвидирован. Такое мнение 9 марта высказал военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

В числе уничтоженных комплексов противовоздушной обороны ВСУ были два американских ЗРК Patriot. В этот же день официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков пояснил, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 в районе Покровска. Украинский ЗРК уничтожили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Позднее в силовых структурах уточнили, что удар ОТРК «Искандер», по предварительным данным, уничтожил три пусковые установки Patriot у Покровска в ДНР. Отмечалось, что в ходе удара также ликвидированы западные специалисты, в качестве наёмников входившие в состав расчётов американских ЗРК.

Украинское агентство УНИАН 10 марта признало уничтожение ЗРК Patriot ВСУ ударом российских войск у города Покровска. По его информации, установки находились примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.