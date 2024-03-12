Киев, 12 марта, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Украинские власти полностью капитулировали перед Польшей в борьбе за свои экономические интересы. Такое мнение выдвинул в интервью изданию «Экономические новости» украинский экономист Алексей Кущ.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

Аналитик отметил, что как только конфликт начался, Киев грозил Варшаве исками во Всемирную торговую организацию, а сейчас фактически подписал акт капитуляции.

«Европейский банк реконструкции и развития на 800 млн долларов профинансировал украинских производителей, чтобы они создавали новые производства… А тут просто одним росчерком пера всё перечеркнули. Это полная капитуляция перед поляками», — сказала Алексей Кущ.

Эксперт считает, что Украине показали «красную карточку», тем самым дав понять, что аграрно-сырьевая экономика Европе не нужна. Кроме того, Евросоюз «даже при оптимистическом сценарии» будет оберегать своих фермеров, добавил аналитик.

«Если мы не изменим структуру экономики и останемся аграрно-сырьевой страной, никакого членства в ЕС не будет. Это совершенно очевидно», — предупредил Кущ.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный консул Украины в польском городе Люблине Олег Куц 11 марта срочно отправился на украинско-польскую границу в связи с блокировкой пассажирских автобусов со стороны польских протестующих.

Акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они потребовали прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего Евросоюза.

Позже польское правительство приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. Премьер-министр страны Дональд Туск уточнил, что не намерен закрывать границу с Украиной.

10 марта замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире украинского телеканала заявил, что требования фермеров Польши о запрете ввоза украинской сельхозпродукции отказалась выполнить Европейская комиссия (ЕК), так как Варшава уже запретила импорт в страну зерна с территории Украины в одностороннем порядке.