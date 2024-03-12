Киев, 12 марта, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Для восстановления отношений с Украиной Грузия должна выполнить несколько требований. Такое предложение в своём Telegram-канале написал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Vadym Sarakhan Давид Арахамия

По мнению депутата, для нормализации двусторонних отношений грузинская сторона должна прекратить авиасообщение с Россией, освободить бывшего грузинского президента, украинского политика Михаила Саакашвили, а также не способствовать России уклоняться от санкций.

«Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — заявил Арахамия.

Как сообщало ИА Регнум, заявление Грузии с критикой недружественных шагов Киева говорит о том, что грузинская сторона сохранила некоторое уважение к самой себе, особенно на фоне событий на Украине. Такое мнение высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя соответствующее заявление правительства Грузии.

Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями украинских властей. Отмечается, что Грузия на протяжении двух лет была солидарна с Украиной, но теперь вынуждена выразить свою позицию после визита в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, который заочно осуждён на родине по ряду уголовных дел.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство киевского режима планирует открыть в республике второй фронт против России. Так он прокомментировал сообщение Службы госбезопасности Грузии о задержании автомобиля, который вёз взрывчатку с Украины в Россию через грузинскую территорию. Политик уверен, что это является подтверждением намерений Украины втянуть Грузию в конфликт Россией.