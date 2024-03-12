Москва, 12 марта, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила налоговые поправки, в том числе налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Согласно инициативе, если доходы вкладчика в текущем налоговом периоде окажутся меньше одного млн рублей, умноженных на максимальную ставку Центробанка, то полученная разница может снизить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля». Это будет возможно, если доходы в виде процентов не будут получены в текущем периоде.

Изменения коснутся вкладов сроком от одного года и будут применяться уже к процентным доходам по вкладам, полученным в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению доцента финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в первой половине 2024 года основным направлением сбережений у россиян останутся банковские вклады. На их доходность будут влиять ключевая ставка Центрального банка РФ, курс доллара и размер инфляции. При этом ЦБ будет стремиться сдержать инфляцию с целью достижения целевого значения 4% и станет удерживать ключевую ставку на уровне, близком к текущему. Однако не стоит хранить на счетах больше 1,4 млн рублей, то есть больше страховой суммы, добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию предложил ввести сберегательные сертификаты для россиян. По его словам, граждане смогут размещать сбережения в банках на срок более трёх лет. Как уточнил глава государства, можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Вложения будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей, заявил Путин.