Вашингтон, 12 марта, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Уильям Бернс уверен, что с новым пакетом помощи от США Украина сможет вернуть себе наступательную инициативу. На слушаниях в комитете сената по разведке 11 марта он заявил, что это позволит киевским властям вести переговоры с позиции значительной силы.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Бернс считает, что при одобрении Конгрессом нового пакета помощи для Киева, уже к концу 2024 года — началу 2025 года ВСУ получат возможность для наступления, а также смогут наносить «проникающие удары по Крыму» и действовать против Черноморского флота России.

При этом директор ЦРУ пригрозил, что если США не поставит очередную помощь Украине, она понесёт значительные территориальные потери в текущем году.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена заложила в проект федерального бюджета на 2025 финансовый год прежний запрос Конгрессу США на выделение 61,4 млрд долларов на помощь Киеву, новых предложений в части Украины в проекте не содержится. Проект бюджета был опубликован Белым домом 11 марта.

7 марта президент США в обращении к Конгрессу призвал законодателей принять законопроект о помощи Украине. Ранее палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США поставит Киев под серьёзную угрозу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что поставки Западом оружия киевскому режиму не повлияют на ход СВО, а только сделают украинцам больнее. Он добавил, что Россия добьётся выполнения всех целей спецоперации.

Начиная с конца 2023 года Россия добивается успехов в конфликте на Украине. Также на руку Москве идёт неопределённость в отношении военной поддержки со стороны Запада, отметила в своём докладе директор национальной разведки США Эврил Хейнс.