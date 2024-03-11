Москва, 12 марта, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко ответил на высказывание старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина после инцидента, произошедшего 8 марта в Сочи с участием лыжниц.

metaratings.ru Комментатор Дмитрий Губерниев

Губерниев назвал Сорина крепостным крестьянином, который живёт при крепостном праве.

«И ещё для крепостного тренера Сорина, его хозяев и приспешников! Мне до окончания расследования нельзя называть мерзавцами людей, которые сотворили такое с нашими детьми? А им можно обвинять в произошедшем детей, юных лыжниц, которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались? <…> Может, организаторам премию выдать и поблагодарить за Спартакиаду?» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее в группе Сорина комментатор указал на то, что тренер пытается защищать людей, ответственных за произошедшее на Спартакиаде. В свою очередь, Сорин назвал Губерниева мерзавцем.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в Сочи в ходе масс-старта на десятикилометровой дистанции произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы получили травмы и были госпитализированы. Гонку остановили. В общей сложности пострадали 18 человек, 17 лыжниц отправили в больницу. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

После падения девушек-лыжниц на Спартакиаде Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и организаторов масс-старта в Сочи. По его словам, лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной в мире биатлонной. По мнению комментатора, все виновные должны ответить за случившееся по закону.