Киев, 12 марта, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Награждение «Оскаром» украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе» организаторы вырезали из сокращенной международной телеверсии. Об этом заявил 11 марта телеканал Украины «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Оскар

Как написало издание, фильм украинского режиссёра Мстислава Чернова,победивший в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», не попал в телеверсию.

11 марта на телеканале был запланирован показ международной сокращенной версии. После получения материалов для трансляции выяснилось, что награждения украинских победителей в них нет.

Телеканал выразил возмущение организаторам премии и показал зрителям полную версию.

Это был первый «Оскар», полученный представителем Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий американской академии кинематографических искусств и наук, известная как «Оскар».

Кинолента «Оппенгеймер», повествующая о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, выиграла сразу в нескольких номинациях. Сам фильм получил «Оскар» как лучший фильм года. Режиссёр картины Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучший режиссёр года».

Актёры Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни — младший, исполнившие роли Роберта Оппенгеймера и Льюиса Штраусса соответственно, победили в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».