Киев, 11 марта, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Украине не нужны французские военные, ВСУ испытывают трудности с нехваткой боеприпасов. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Маргарита Князева ИА Регнум

«У нас есть некоторые трудности, связанные с недостатком снарядов, воздушной блокадой, российскими ракетами большой дальности и высокой плотностью российских дронов. При этом Украина не нуждается в иностранных войсках на её территории», — ответил Зеленский на вопрос о возможной отправки в зону конфликта западных военных.

Он предложил направить технический персонал для обслуживания иностранной техники в связи с тем, что повреждённые танки Leopard и САУ Caesar отправляют ремонтировать в Европу.

Также Зеленский рассказал о строительстве на Украине трёх фортификационных линий протяжённостью по одной тысяче километров.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признал, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг заявления Макрона об отправке войск альянса на Украину. Он посоветовал президенту Франции консультироваться по таким вопросам с членами блока, поскольку ни НАТО, ни его союзники не являются стороной конфликта, подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всём альянсе, члены которого связаны принципом «коллективной обороны».

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше, отметил он. У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, добавил Путин он. Русофобия лишает разума, заявил российский лидер.