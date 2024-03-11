Киев, 11 марта, 2024, 23:24 — ИА Регнум. На Украине взрывы прогремели в Одессе. Об этом написало издание «Зеркало недели», ссылаясь на сообщения местных пабликов.

Официальные комментарии от местных властей об инцидентах не поступали.

Отмечается, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население Одесской области сирены предупредили об опасности с воздуха в 22:54 11 марта.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ ракетным ударом поразили в Одесской области сотрудников сил спецопераций Украины и операторов безэкипажных катеров, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Вооружённые силы РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Глава Макеевки Владислав Ключаров заявил, что обстрел со стороны ВСУ привёл к обрушению частного жилого дома в Макеевке.

Семь мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения в результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.