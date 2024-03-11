Лозанна, Швейцария, 11 марта, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу проведения с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

По мнению исполкома антидопингового агентства, спортивное движение и правительства мира «выразили постоянную обеспокоенность» по поводу проведения в двух российских городах Игр дружбы.

«Вызывает обеспокоенность то, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье и справедливость для спортсменов могут быть поставлены под угрозу», — заявили в WADA.

В организации призвали всех, кто подписал кодекс, проявлять осторожность и не узаконивать это мероприятие, поскольку агентство не может ручаться за антидопинговую программу, которая может существовать, а может и не существовать.

По мнению исполкома, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соблюдает кодекс, в России нет аккредитованной WADA-лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России «остаётся низким».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года WADA вынесло обвинительные заключения по делам об употреблении допингов против 222 спортсменов из России.

В конце сентября агентство заявило, что оставляет в силе санкции против РУСАДА. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории, 63-м спортсменам предъявили обвинения.

Со стороны WADA и Международного олимпийского комитета звучат угрозы в адрес планирующих принять участие в Играх дружбы спортсменов.

Депутат Госдумы, чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что WADA намеренно ищет аргументы для санкций в отношении России. Это нужно, чтобы оправдать запрет российским спортсменам выступать под своим флагом.