Киев, 11 марта, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «Киев 24».

Омбудсмен пояснил, что в России украинским детям были созданы лучшие условия.

«Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — сказал Павличенко.

По его мнению, это серьёзная проблема для Киева, так как дети нуждаются в постоянном внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине, их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества.

Как сообщало ИА Регнум, обвинения США в адрес России в «принудительной депортации» украинских детей являются кощунственными и безосновательными, заявил 1 февраля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

Российский лидер отверг эти обвинения, утверждая, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Он задался вопросом, стоит ли «оставлять детские дома под ударами артиллерии». По словам президента, если у ребёнка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.