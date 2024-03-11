Москва, 11 марта, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Единственными «красными линиями» Литвы являются её границы, заявила 11 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

В своём Telegram-канале Захарова задалась вопросом, не отметили ли власти Литвы эти линии.

«У Литвы из «красных линий» только границы. Неужто сами отменили?» — написала она.

Так официальный представитель Министерства прокомментировала высказывания главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который ранее предложил западным странам отменить «красные линии» по отправке войск на Украину.

Ландсбергис поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил об обсуждении в ЕС и НАТО возможной отправки западных войск на Украину, и заявил, что «красную линию» о недопустимости такой отправки Запад навязал себе сам. Глава МИД Литвы также призвал рассмотреть отправку войск для «различных миссий, которые будут определяться на передовой».

В конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. При этом генсек военного блока Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники позднее сообщило, что Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. По некоторым данным, в число этих государств может войти Польша и все страны Прибалтики. При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Макрона, заявил, что некоторые из стран НАТО уже отправили своих военных на Украину.