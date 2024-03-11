Париж, 11 марта, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Онлайн-ресурсы многих государственных структур Франции подверглись мощной кибератаке, сообщил 11 марта телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным источников телеканала, атака началась вечером 10 марта. Сейчас доступ к государственным информационным ресурсам удалось восстановить, а ущерб от действий хакеров минимизирован.

BFMTV отмечает, что государственные структуры подверглись DDоS-атаке, при которой многочисленные запросы к интернет-ресурсу приводят к его перегрузке.

Как передавало ИА Регнум, в феврале министерство вооружённых сил Франции заявило, что располагает данными о кибератаках «российского происхождения» на оборонные предприятия страны. По словам главы министерства Себастьена Лекорню, эти кибератаки якобы становятся агрессивнее и происходят чаще.

Ранее российские СМИ отмечали, что «русские хакеры» превратились в удобную «пугалку» для американских и европейских медиа‑ и политтехнологов. В Кремле заявляли, что никаких доказательств таких атак ни разу представлено не было. Подобные обвинения принимают характер какой-то мании или фобии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.