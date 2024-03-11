Вильнюс, 11 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Обсуждение возможной отправки войск западных стран на Украину и упразднение красных линий являются актуальными темами, для которых настало подходящее время. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France.

Иван Шилов ИА Регнум

В интервью Ландсбергис поддержал слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.

«Сейчас самое время говорить на эту темы. Начав говорить, мы упраздняем красные линии, которые сами себе навязали», — сказал министр.

Вместе с тем глава литовского МИД добавил, что на данный момент Евросоюз мог бы предпринять шаги по увеличению поставок снарядов и дальнобойного оружия Украине, а также рассмотреть отправку войск для «различных миссий, которые будут определяться на передовой».

«Это позволит Украине занять более выгодные позиции. Это срочная необходимость, у нас крайне мало времени», — добавил Ландсбергис.

Более того, министр подчеркнул, что Киев будет вынужден пойти на переговоры на невыгодных условиях в случае, «если не остановить Россию».

Чиновник также поддержал инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза, заверив, что Вильнюс будет участвовать во «всех коалициях, которые помогут Украине выиграть».

Ландсбергис также выразил поддержку инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины вне ЕС, при этом посетовал на то, что маленькие страны, такие как Чехия и Литва, принимают более активное участие в поддержке Украины, чем «более крупные союзники».

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Издание Politico со ссылкой на анонимные источники сообщило 9 марта, что Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Париж, согласно этой информации, фактически выступает организатором открытого участия Европы в украинском конфликте, углубляя тем самым своё противостояние с Берлином, который проводит более осторожную линию.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, некоторые из стран альянса уже отправили своих военных в зону конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что после слов Сикорского попытки НАТО отрицать этот факт потеряли смысл.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство внимательно наблюдает за ситуацией вокруг возможной отправки воинских контингентов из стран НАТО в зону украинского конфликта.

По его словам, российские спецслужбы давно располагали информацией, что на украинской территории находятся лица, имеющие «прямое отношение к НАТО».

Представитель Кремля подчеркнул, что это очень опасная линия, которая потенциально может иметь нежелательные последствия.