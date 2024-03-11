Вашингтон, 11 марта, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены увеличить военные расходы в 2025 году до почти $850 млрд. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованный Белым домом.

Дарья Антонова ИА Регнум

Из документа следует, что отчисления на оборону Вашингтон собирается увеличить по сравнению с 2023 финансовым годом на 4,1%.

Как сообщало ИА Регнум, планирует увеличить расходы на оборону и Германия. В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2024 году страна впервые увеличит траты на оборону до 2% и в будущем соответствующий показатель снижать не планируется.

Он добавил, что Германия будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе. В настоящее время Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объёмом €100 млрд, он уже освоен на 80%, уточнил канцлер.