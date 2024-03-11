США намерены в 2025 году увеличить военные расходы до $850 млрд
Вашингтон, 11 марта, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены увеличить военные расходы в 2025 году до почти $850 млрд. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованный Белым домом.
Из документа следует, что отчисления на оборону Вашингтон собирается увеличить по сравнению с 2023 финансовым годом на 4,1%.
Как сообщало ИА Регнум, планирует увеличить расходы на оборону и Германия. В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2024 году страна впервые увеличит траты на оборону до 2% и в будущем соответствующий показатель снижать не планируется.
Он добавил, что Германия будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе. В настоящее время Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объёмом €100 млрд, он уже освоен на 80%, уточнил канцлер.