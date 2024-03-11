Москва, 11 марта, 2024, 22:24 — ИА Регнум. ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР 11 марта представили социологические данные с электоральными расчётами. Цифры всех трёх организаций не сильно разнятся — абсолютное лидерство по уровню поддержки собирающихся голосовать россиян у Владимира Путина, а явка на выборах, согласно исследованиям, составит порядка 70%. Но, как отметили специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), которые провели круглый стол на тему «Выборы Президента 2024: финальный прогноз», интрига на президентских выборах всё же остаётся.

Александр Сухов /РИА Новости

Электоральный расчёт — это социологическая методика, которая позволяет выявить примерные результаты голосования. По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, в этих расчётах принимаются во внимание не только ответы на вопрос, пойдут люди на выборы или нет, но также, например, информированность о факте проведения выборов, интерес к ним, мотивы голосования. При этом влияние «экспертного» фактора значительно снижено.

По данным ВЦИОМ, явка на выборах составит 71%, за Путина готовы голосовать 82%.

«Следующие три кандидата идут довольно кучно, голова к голове, разрыв между ними не велик. Ожидаем, что на втором месте будет Николай Харитонов с результатом около 6%. На третьем ожидаем увидеть Владислава Даванкова с результатом тоже около 6%. На 4 месте мы видим Леонида Слуцкого с результатом около 5%», — сказал Фёдоров.

Всероссийский репрезентативный опрос был подготовлен по заказу ЭИСИ. Опрашивались граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка составила 1600 респондентов. Методом проведения стал телефонный опрос. Предельная погрешность составляет 2,5%. Опрос был проведён 6 марта 2024 года.

Похожие цифры представила на круглом столе Лариса Паутова, доктор социологических наук, управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение». Однако расчёт по поводу того, кто может занять второе место, немного отличается от данных ВЦИОМ. В этом и состоит одна из главных интриг грядущих выборов, отметила она.

«Интрига присутствует, их даже три. Первая — расчётная явка: 69,8%. Это высокий показатель. Вторая — Фонд «Общественное Мнение» прогнозирует для Владимира Путина 80,8%. Третья — плотный список, близкая дистанция по кандидату на второе место. 5,7% — такой результат мы ожидаем для Николая Харитонова от КПРФ. Далее с небольшим отрывом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (5,6%). И на четвертом месте Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 4,6%. Это действительно интрига для электоральных опросов», — рассказала Паутова.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 4–6 марта 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населённых пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Заказчик опроса — фонд «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Со схожей оценкой выступил и директор по политическому анализу социологической организации ИНСОМАР Виктор Потуремский. Электоральный расчёт показал, что уровень поддержки трёх кандидатов — Слуцкого, Даванкова и Харитонова — близок друг к другу, отметил он.

«Интрига по поводу второго места остаётся основной интригой. Результат голосования за Николая Харитонова в районе 6,3%, за Леонида Слуцкого — 5,6%, за Владислава Даванкова — 5,1%. По испорченных бюллетеням социологи ИНСОМАР ожидают цифру 2,8%», — сказал Потуремский.

Высокие результаты Владимира Путина на предстоящих выборах очевидны и ожидаемы, отметил в своём выступлении руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Это напрямую связано с консолидацией общества, а также с тем, что только Путин продемонстрировал лидерские качества, сказал эксперт.

«80%, которые по расчетам социологов набирает на выборах Владимир Путин, соотносится с большим количеством текущих факторов кампании. Его доминирование в смысловой повестке абсолютно. Это можно связать и с консолидацией вокруг флага, очень высоким уровнем поддержки, что позволяет говорить о максимальной естественности социологических данных», — сказал Чеснаков.

Интрига выборов состоит в том числе в результатах в новых регионах, где будут голосовать на президентских выборах впервые, добавил он.

Путин показывает, что реагирует на общественные запросы, и его эмпатия влияет на уровень доверия к нему избирателей, подчеркнул в свою очередь президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Важный фактор — фактор энергетики. Владимир Путин демонстрировал энергетику, владение материалом даже в нюансах, чувство юмора и самоиронию. Он показал больше драйва, чем новички на политическом поле. Не хватило смелости на дебатах Слуцкого и Даванкова, нужно было чуть больше куража», — отметил он.

Минченко также напомнил, что «Новые люди» впервые выдвинули своего кандидата на президентские выборы, и назвал вероятное участие Даванкова в борьбе за второе место наравне с представителями старейших партий России несомненным успехом «Новых людей».

Вероятный высокий уровень явки говорит о консолидации общества и о его потребности выразить свою позицию, сказал в своём выступлении модератор круглого стола Фирдус Алиев. Как и ожидалось, кампания идёт «по референдумному пути», отметил он.

«Высокий уровень явки говорит о яркой демонстрации консолидации общества. Такой объём избирателей говорит о потребности в обществе выразить свою позицию и зафиксировать её через голосование. С высокой вероятностью кампания идёт по референдумному пути, такая явка подтверждает все наши ожидания», — сказал Алиев.

Эксперт предположил, что благодаря наличию у КПРФ своей электоральной базы второе место на выборах займёт Николай Харитонов. Третьим окажется Слуцкий, а вот Даванкову не хватило ресурсов для наращивания электоральной базы, добавил Алиев.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата в президенты было собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к утру 11 марта в 39 регионах России проголосовали досрочно более 1,4 млн избирателей. Свыше 8,5 млн избирателей намерены воспользоваться системой дистанционного голосования, отметила также Памфилова. От граждан, которые в дни голосования будут находиться вдали от своего участка, поступило более 4 млн заявлений, а в 28 регионах с доступом к ДЭГ заявления подали 4,5 млн избирателей.