Вашингтон, 11 марта, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Отказ различных стран мира от доллара равносилен для Соединённых Штатов проигрышу в войне. Об этом 11 марта заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я не позволю странам отказаться от доллара. Если мы потеряем этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны. Это будет удар по нашей стране, как проигрыш войны», — сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас многие страны борются за то, чтобы отказаться от доллара, и США не могут позволить, чтобы это случилось.

Как передавало ИА Регнум, американское издание The New York Post написало, что расширение БРИКС и дедолларизация экономики приведут США к краху. В публикации отмечалось, что при расширении БРИКС и его развитии Вашингтон потеряет возможность влиять и воздействовать на другие страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января заявил, что Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач. Он отметил, что доллар вместе с грантами международных организаций используются в качестве инструментов принуждения.

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Он добавил, что в настоящее время дискредитированную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах и этот процесс будет только набирать силу. Российский лидер отметил, что западная система устаревает.