Кинешма, Ивановская область, 11 марта, 2024, 19:19 — ИА Регнум. На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Рябцов. Об этом сообщила пресс-служба Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Курбатов/ РИА Новости Артист Олег Рябцов

«Кинешемский драматический театр им. А. Н. Островского с прискорбием сообщает о кончине заслуженного артиста Узбекской ССР и Российской Федерации Рябцова Олега Игнатьевича», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о дате и времени церемонии прощания с артистом театр сообщит дополнительно.

Пресс-служба добавила, что в Кинешемском драматическом театре Олег Рябцов служил с 1985 года. Здесь он сыграл около 100 ролей, в том числе в спектаклях по пьесам Чехова, Мольера, Островского, Шекспира.

Олег Рябцов был в основном театральным актёром, в его фильмографии значится только две картины — «Хозяйка тайги» и «Русские деньги».

При этом за роли в театре он удостоен многих наград, сообщили в Кинешемском драматическом театре им. А. Н. Островского.

В 1999 году актёр стал лауреатом премии Всероссийского театрального фестиваля в Великих Луках «За лучшую мужскую роль» в спектакле по пьесе В. Мережко «Ночные забавы».

В 2000 году Олег Рябцов награждён дипломом лауреата премии им. Народного артиста Льва Раскатова за исполнение роли Белугина в спектакле «Женитьба Белугина» по пьесе А. Н. Островского, в 2001-м им получена ещё одна премия им. Льва Раскатова за роль Отца в спектакле «Горько, горько!» по произведениям М. Зощенко.

Среди наград также «За лучшую мужскую роль в спектакле», «За вклад в развитие театрального искусства в городе», «За работу с детскими театральными коллективами».

Актёр уже много лет был членом жюри на фестивалях «Классика на школьной сцене», которые проводит благотворительный фонд «Театр и дети». В 2004 году Олегу Рябцову присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Он завершил свою работу в театре в 2018 году.